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Malezya'da 11 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi öfkeye neden oldu

Malezya'da, Tayland vatandaşı olduğu düşünülen 11 yaşındaki çocuğun, 41 yaşında bir erkekle evlendirilmesi tepki çekti.

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Malezyada 11 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi öfkeye neden oldu

Yerel basında çıkan haberlere göre, Tayland vatandaşı olduğu düşünülen bir çocuk, 2 eşi ve 5 ila 18 yaşlarında 6 çocuğu olan 41 yaşındaki bir erkekle evlendirildi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu (UNICEF), Malezya'dan çocuk evlilikleriyle ilgili gelen haberlere "çok öfkelendiklerini" açıkladı.

UNICEF'in Malezya temsilcilerinden Marianne Clark-Hattingh, "Doğru olduğu takdirde, şok edici ve kabul edilemez. Bu, bir çocuğun yararına değil" dedi.

"Çocuk evliliğini bitirmeliyiz"

Malezyalılar da öfkelerini sosyal medya aracılığıyla gösterdi.

"Bu adamın onunla evlenmesine izin vererek, bu kızın çocukluğunu çaldık. Çocuk evliliğini bitirmeliyiz. Eğer doğruysa, bu çok tuhaf."

Malezya'nın İngilizce çıkan gazetesi The Star 2016'da, önceki 5 yıl boyunca 9 binin üzerinde çocuk evliliğinin kaydedildiğini yazmıştı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: unicef, Tayland, Malezya, çocuk gelin
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