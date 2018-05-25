Malezya uçağının düşürülmesinde Rusya'ya suçlama

Hollanda Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Hollanda hükümeti ve Avustralya hükümetinin, 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesinde Rusya'yı sorumlu tuttukları belirtildi.

Açıklamada, iki ülkenin Rusya'yı bilgilendirdikleri ve çözüm için görüşme çağrısında bulundukları ifade edilirken, bir sonraki adımın uluslararası yargıya başvurmak olabileceği ve iki ülkenin birlikte yasal yolları takip edecekleri vurgulandı.

Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT), 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı uçağın Rus ordusuna ait bir füze tarafından vurulduğunu tespit etmişti.

JIT, füzenin Koersk'ta bulunan Rus askeri birliğine ait 53. Tugay Birliği'nden olduğunu belirtmişti.

MH17 sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebat ile Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol alırken, Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüş ve uçaktaki 298 kişi hayatını kaybetmişti

Kaynak: AA