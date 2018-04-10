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Malezya genel seçimlere gidiyor

Malezya'da genel seçimlerin 9 Mayıs'ta yapılacağı duyuruldu.

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Malezya genel seçimlere gidiyor

Malezya Seçim Komisyonu, ülkede 14,9 milyon kayıtlı seçmenin olduğunu açıkladı.

İktidardaki Başbakan Necip Rezak'ın rakibi olarak Başbakanlığa adaylığını açıklayan Mahathir Muhammed'in kurucusu olduğu Birleşik Yerli Partisi'nin (PPBM) faaliyetleri, seçim öncesi geçici olarak durdurulmuştu.

Bağımsızlığın ilan edildiği 1957'den bu yana ülkeyi yöneten Birleşik Ulusal Malay Organizasyonu (UMNO), tarihinin en kötü sonucunu elde etse de 2013'te yapılan genel seçimleri kazanmıştı.

Necip'in başkanlığındaki UMNO'nun 2013 seçimlerinde 135 olan sandalye sayısı 133'e düşmüştü.

Kaynak: AA

Etiketler: Malezya genel seçimler, Malezya
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