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Buradasınız : » » Malezya Başbakanı Rezak: Kudüs'ün gasbedilmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz

Malezya Başbakanı Rezak: Kudüs'ün gasbedilmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz

Malezya Başbakanı Rezak, ABD'nin Kudüs kararıyla ilgili "Kudüs'ün gasbedilmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz" dedi.

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Malezya Başbakanı Rezak: Kudüsün gasbedilmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz

Malezya Başbakanı Necip Rezak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararıyla ilgili, Kudüs'ün gasbedilmesine kesinlikle izin vermeyeceklerini söyledi.

Rezak, "ABD, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımakla Birleşmiş Milletler kararlarında yer alan egemenlik ilkesini ihlal etmektedir. ABD ile birçok konuda iş birliğimiz var, ancak Kudüs konusunda kesinlikle uzlaşamayız. Bu kararımızın sonuna kadar arkasındayız." dedi.

ABD'nin Kudüs planını sadece Müslümanların değil Hristiyanların da kabul etmediğini belirten Rezak, "Kudüs'ün gasbedilmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz." dedi.

Rezak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 13 Aralık'ta İstanbul'da yapılacak İslami İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvesine katılmak üzere hazırlık yaptığını ve bazı programlarını iptal edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA 

Etiketler: Malezya Başbakanı Necip Rezak, kudüs
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