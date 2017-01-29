  • 29 OCAK 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.87
    EURO 4.14
  • BIST 83827.39
    ALTIN 148.117
Buradasınız : » » Malezya açıklarında batan teknedeki 25 kişi kurtarıldı

Malezya açıklarında batan teknedeki 25 kişi kurtarıldı

Malezya açıklarında batan, çoğu Çinlilerden oluşan turistlerin bulunduğu teknedekilerden 25'i kurtarıldı, kalan 6 kişi için de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Malezya açıklarında batan teknedeki 25 kişi kurtarıldı

Başbakanlık Ofisi'nde görevli Bakan Shahidan Kassim, Sabah eyaletinde gazetecilere yaptığı açıklamada içindeki 31 kişiyle batan turist teknesinin kaptanı ve mürettebatının askeri uçakla fark edilerek kurtarıldığını söyledi.

Bölgedeki balıkçıların önce 10 kişiyi daha sonra da 8 kişiyi kurtardıklarını bildiren Kassim, 5 kişinin de bir römorkördeki mürettebat tarafından kurtarıldığını belirtti.

Shahidan, arama kurtarma çalışmalarına havanın kararması nedeniyle deniz gözetim uçaklarıyla devam edileceğini dile getirdi.

Sabah eyaleti Polis Şefi Ramli Din de kazadan sağ kurtulanlardan 23'ünün, kaybolanlardan da 5'inin Çinli olduğu bilgisini paylaştı.

Arama çalışmalarının, Güney Çin Denizi'nde bin 400 kilometrelik alanda yapıldığı kaydedilirken, teknedeki Çinli turistlerin, ülkelerindeki ay takvimine göre yeni yıl tatili nedeniyle geziye çıkanlar olduğu belirtildi. AA

Etiketler: Malezya açıklarında batan tekne
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER