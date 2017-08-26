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Malezya 44 bilişim suçlusunu Çin'e iade etti

Malezya'dan 44 bilişim suçlusu Çin vatandaşı, ana kara Çin'e getirildi.

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Malezya 44 bilişim suçlusunu Çine iade etti

Malezya'dan 44 bilişim suçlusu Çin vatandaşı, ana kara Çin'e getirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, Çin ve Malezya güvenlik güçlerinin ortak çalışmaları sonucu yakalanan suçlular, Çin'in Vıncou Longvan Uluslararası Havaalanı'nda yerel güvenlik güçlerine teslim edildi.

Malezya'da ikamet eden bilişim suçlularının ana kara Çin'deki bazı vatandaşları 10 milyon yuen (1 milyon 510 bin dolar) dolandırdıkları belirtildi. Söz konusu suçluların yakalanmasının üç ay sürdüğü kaydedildi.

Kamboçya da dün 144 bilişim suçlusunu Çin'e iade etmişti.

Etiketler: bilişim suçlusu, Malezya 44 bilişim suçlusunu Çin'e iade etti
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