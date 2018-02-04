Maldivler'de siyasi kriz

Güney Asya ülkesi Maldivler'de Başsavcı Muhammed Anil, düzenlediği basın toplantısında, Yüksek Mahkeme'nin Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'un azlini isteyeceği yönündeki söylentilerden haberdar olduğunu ancak Gayyum'un yalnızca parlamentoda yapılacak oylamayla görevinden alınabileceğini belirtti.

Anil, hükümet ile yargı arasındaki tartışmaya ilişkin, güvenlik güçlerinin Yüksek Mahkeme'den gelecek "meşru olmayan" bir azil emrine uymayacağını bildirdi.

Ülkenin sürgündeki eski Devlet Başkanı Muhammed Naşid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Anil ve diğer yetkililerin yaptığı açıklamaların darbe anlamına geldiğini savundu. Sri Lanka'da bulunan Naşid, "Güvenlik güçleri anayasayı destekler ve Maldivler halkına hizmet eder." ifadesini kullandı.

Diğer yandan, Yüksek Mahkeme'nin 1 Şubat'ta salıverilmesine hükmettiği siyasi tutukluların hiçbirinin serbest bırakılmadığı öğrenildi.

Maldivler'de muhalefet, 29 Ocak'ta hakkındaki yolsuzluk ve görevi susitimal iddiaları nedeniyle Gayyum'un geçici olarak görevden alınması için Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu. Mahkeme, perşembe günü terör suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan eski Devlet Başkanı Muhammed Naşid ve devlet başkanına suikast planladığı suçlamasıyla hapis cezasına mahkum edilen eski Devlet Başkan Yardımcısı Ahmed Adeeb'in de aralarında olduğu Gayyum karşıtı tutuklu siyasetçilerin salıverilmesine hükmetmişti.

Yargılamaların da yeniden yapılmasına karar veren Yüksek Mahkeme, Gayyum'un en yakın müttefiklerinden Meclis Başkanı Abdullah Mesih Muhammed'in görevden alınmasına destek verdiği için görevden alınan 12 milletvekilinin de görevlerine iade edileceğini bildirmişti.

Bu milletvekillerinin dönmesiyle Yamin'in partisi 85 üyeli parlamentodaki çoğunluğunu kaybedecek.

Gayyum, turizm cenneti Maldivler'de, 2013'teki tartışmalı seçimleri kazanarak, 2008'de ülkenin demokratik yollarla seçilen ilk devlet başkanı olan Naşid'den görevi devralmıştı.

Yamin Abdül Gayyum'un iktidara gelmesinin ardından Naşid, eski Savunma Bakanı Muhammed Nazım, muhalefet partisi lideri Şeyh İmran Abdullah ve eski Devlet Başkan Yardımcısı Ahmed Adeeb terör suçlamasıyla hapse mahkum edilmişti.

Kaynak: AA