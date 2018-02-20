Maldivler'de olağanüstü hal 30 gün daha uzatıldı

Meclis Başkanı Abdullah Mesih Muhammed, 85 üyeli parlamentoda muhalefet milletvekillerinin boykot ettiği oylamada 38 iktidar partisi milletvekilinin lehte oy kullanması üzerine, ülkedeki olağanüstü hal durumunun uzatıldığını açıkladı.

Muhammed, Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum tarafından 5 Şubat'ta ilan edilen ve bu akşam sona erecek 15 günlük olağanüstü halin 30 gün daha uzatıldığını belirtti.

Yeni uzatmayla olağanüstü halin 22 Mart'ta sona ermesi bekleniyor.

Muhalefet, Parlamento'da oylamanın geçerliliği için anayasal olarak gerekli çoğunluğun bulunmaması nedeniyle olağanüstü halin uzatılmasının yasa dışı olduğunu savundu.

Ülkede çıkan olayların ardından OHAL'in uzatılması talep edilmişti

Devlet Başkanı Gayyum, dün, hükümetin, Yüksek Mahkemenin hapisteki muhalefet liderlerinin serbest bırakılması ve yargılamaların yeniden yapılanması yönünde oy birliğiyle verdiği kararı tanımaması üzerine çıkan olayların ardından ilan edilen olağanüstü halin uzatılmasını talep etmişti.

Yüksek Mahkeme, ay başında, hapisteki muhalefet liderlerinin serbest bırakılmasına ve yargılamaların yeniden yapılanmasına oy birliğiyle karar vermişti. Mahkeme, Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'un en yakın müttefiklerinden Meclis Başkanı Abdullah Mesih Muhammed'in başkanlığının düşürülmesine destek verdiği için görevden alınan 12 milletvekilinin de göreve iadesine hükmetmişti. Vekillerin görevlerine dönmesiyle iktidardaki Maldivler İlerleme Partisi meclisteki çoğunluğunu yitirecekti.

Yamin Abdül Gayyum, mahkemenin kararının "yetki gaspı olduğunu" ve "ulusal güvenliği tehdit ettiğini" ileri sürerek kararı tanımayacağını açıklamıştı.

Hükümetin mahkeme kararını tanımamasının ardından ülkede halk sokaklara dökülmüş, hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı. Hükümet bunun üzerine ülkede 15 gün olağanüstü hal ilan etmişti.

Olağanüstü halin ardından eski Devlet Başkanı Mamun Abdül Gayyum, Gayyum'un ağabeyi ve Yüksek Mahkeme üyesi iki yargıç gözaltına alınmıştı.

Gözaltındaki yetkililerin avukatları ve muhalefet liderleri, suçlamaları reddederek, Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'un siyasi muhaliflerini zayıf düşürmek için olağanüstü halden faydalandığını savunmuştu.

Kaynak: AA