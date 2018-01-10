  • 11 OCAK 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.801
    EURO 4.547
  • BIST 113589.45
    ALTIN 161.049
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Malavi'de uzaktaki köylere ilaç ulaştıran İHA'lar

Malavi'de uzaktaki köylere ilaç ulaştıran İHA'lar

UNICEF, Afrika ülkesi Malavi'deki köylere gerekli ilaç ve sıhhi malzemelerin İHA'lar yoluyla dağıtıldığı yeni bir uygulamayı deniyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült

Kırsal bölgelerdeki hastalara gerekli ilaçları ve malzeleleri ulaştırmak, Malavi gibi ülkelerde normal şartlarda uzun zaman alabiliyor.

Köylüler ilaç almak için evleriyle hastane arasında kilometrelerce yolu katetmek zorunda kalıyor.

UNICEF ve Malavi hükümetinin hayata geçirdiği bir proje ile merkeze uzaktaki köylere gerekli ilaç ve sıhhi malzemelerin insansız hava araçlarıyla ulaştırılması için koridor oluşturuldu. İlaç dolu paket hazırlanıyor, İHA'ya bağlanıyor. Hedefe yaklaştığında paket İHA'dan paraşütle bırakılıyor.

Böylece Malavili köylülerin artık basit bir haptan, kan tahlili setine kadar her türlü tıbbi malzemeye ulaşmaları sadece dakikalar alıyor.

Kaynak: TRT Haber

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER