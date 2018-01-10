Malavi'de uzaktaki köylere ilaç ulaştıran İHA'lar

Kırsal bölgelerdeki hastalara gerekli ilaçları ve malzeleleri ulaştırmak, Malavi gibi ülkelerde normal şartlarda uzun zaman alabiliyor.

Köylüler ilaç almak için evleriyle hastane arasında kilometrelerce yolu katetmek zorunda kalıyor.

UNICEF ve Malavi hükümetinin hayata geçirdiği bir proje ile merkeze uzaktaki köylere gerekli ilaç ve sıhhi malzemelerin insansız hava araçlarıyla ulaştırılması için koridor oluşturuldu. İlaç dolu paket hazırlanıyor, İHA'ya bağlanıyor. Hedefe yaklaştığında paket İHA'dan paraşütle bırakılıyor.

Böylece Malavili köylülerin artık basit bir haptan, kan tahlili setine kadar her türlü tıbbi malzemeye ulaşmaları sadece dakikalar alıyor.

Kaynak: TRT Haber