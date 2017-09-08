Malala'dan Arakan çağrısı

Nobel Barış Ödülü sahibi Pakistanlı Malala Yusufzay, Arakanlı Müslümanları (Rohingya) korumak için harekete geçilmesi gerektiğini belirterek, "Sessiz kalamayız. Yerinden edilen insanların sayısı yüz binleri buldu." dedi.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Malala Yusufzay, Arakan'da yaşananlarla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, Müslümanların ülkeleri Myanmar'da vatandaş sayılmadığını belirtti.

Yusufzay, "Bir saniye için olsun vatandaşlığımızın, bir ülkede yaşama hakkımızın bütünüyle elimizden alındığını hayal bile edemeyiz. Bu bir insan hakları meselesi, hükümetler tepki göstermeli. İnsanlar yerlerinden ediliyor, şiddetle karşılaşıyor." diye konuştu.

Arakanlı Müslüman çocukların temel bir hak olan eğitim hakkından da mahrum bırakıldığını, Müslümanların sürekli korku ortamında bulunduğunu vurgulayarak, "Etrafınızda bu kadar şiddet varken, yaşamak son derece zordur. Sessiz kalamayız. Yerinden edilen insanların sayısı yüz binleri buldu." ifadesini kullandı.

Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin tutumuna da değinen Yusufzay, "Uyanmalı ve tepki vermeliyiz ve ümit ediyorum ki Suu Çii de tepki verecektir." diye konuştu.

BMGK'ya mektup göndermişti

Aralarında Yusufzay'ın da olduğu bir grup Nobel Barış Ödülü sahibi, Aralık ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) gönderdikleri mektupta, Suu Çii'yi eleştirmişti. Mektupta, Arakan Müslümanlarına yönelik insan hakları ihlallerine dikkat çekilerek, BMGK Myanmar'da "etnik temizlik ve insanlığa karşı suça varan trajedinin" durdurulması çağrısı yapılmıştı.