Malala Yousafzai, 5 yıl aradan sonra ilk kez Pakistan'da

2012 yılında Taliban tarafından başından vurulan Malala, 5 yıl aradan sonra ülkesi Pakistan'a geri döndü. Bugün 20 yaşında olan Malala, 2012 yılında kızların okula gitmesi için kampanya yürüttüğü gerekçesiyle bir tetikçi tarafından başından vurulmuştu.

İngiltere'ye yerleştiği günden beri Pakistan'ı hiç görmeyen Malala, ülkesine dönmesinin rüyalarının gerçekleşmesi gibi olduğunu söyledi. Malala, "Pakistan'a gitmem, huzur içinde ve korkusuzca, sokaklarda dolaşabilmem, insanlarla tanışabilmem gerçek oluyor ve hepinize minnettarım.”dedi.

Malala Yousafzai kimdir?

Malala, 9 Ekim 2012'de okula gitmek için bindiği otobüste saldırıya uğramıştı. Otobüse binen bir Taliban militanı Malala'ya adını sormuş, daha sonra genç kıza üç kez ateş etmişti. Başından yaralanan Malala, saldırıdan 6 gün sonra tedavi için İngiltere'ye götürülmüş, Birmingham'daki Kraliçe Elizabeth Hastanesi'nde yaklaşık 3 ay kalmış ve kafatasına metal bir plaka yerleştirilmişti. Mart 2013'te taburcu edilen Malala, ailesiyle Birmingham'a yerleşmiş ve tekrar okula başlamıştı.





2014'te 17 yaşında, Nobel Barış Ödülü'nü kazanan en genç kişi olarak tarihe geçen Malala Yusufzay, kazandığı 8 milyon kronluk (2,5 milyon lira) ödülü Pakistan'daki okullara bağışlayacağını açıklamıştı.



Özellikle kız çocuklarının eğitimi konusunda sembol bir isim haline gelen Malala, kendi ismi üzerine açılan fon dolayısıyla, kalkınmakta olan ülkelerin bir çoğunda kızların okula gidebilmesi için çalışmalar yapmaya devam ediyor.

Kaynak: AFP