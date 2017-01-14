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Makedonya'nın en eski karnavalı ''Vevçani''

Makedonya'nın en eski karnavalı olarak bilinen Vençani karnavalı nedeniyle halk rengarenk maske ve kostümlerle sokağa çıktı.

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Makedonyanın en eski karnavalı Vevçani

Karnavalın açılışını Makedonya Kültür Bakan Yardımcısı Dragan Nedelkovic yaparken, Vevçani köyünün yukarı ve aşağı mahallelerinde yaşayan halkın maskeli yürüyüşü ilgi gördü.

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Vevçani halkı maske ve kostümlerinde 2016 yılının önemli olayları arasında nükleer felaketle dünyayı tehdit eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a yer verirken, bölgedeki olaylara da kayıtsız kalmadı.

İki gün sürecek karnavalda, maske ve kostümlerle yıl boyunca ülke içinde ve yurt dışında yaşanan önemli olaylara ilişkin mesajlar veriliyor. Karnaval, ikinci günün sonunda maskelerin yakılmasıyla sona erecek.

Bu arada Vevçani Belediyesinden yapılan açıklamada, Makedonya'da yaşayan farklı dini ve etnik gruplardan vatandaşlara, karnavalda yapılanlar ve maskeler nedeniyle "kızmama" çağrısında bulunulurken, karnavalın ülkeyi multi-etnik bir yer olarak sunduğu kaydedildi.

Etiketler: vençani köyü, Vançani karnavalı, Makedonya, kostüm karnavalı
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