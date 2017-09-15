  • 15 EYLÜL 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 34º
Açık
Açık
  • DOLAR 3.44
    EURO 4.115
  • BIST 107741.7
    ALTIN 146.238
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Makedonya'dan seyahat eden yolcuların tercihi İstanbul

Makedonya'dan seyahat eden yolcuların tercihi İstanbul

Makedonya'da bulunan iki havaalanını kullanan 153 bin yolcunun İstanbul'a seyahat ettiği bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Makedonyadan seyahat eden yolcuların tercihi İstanbul

Makedonya Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde başkent Üsküp'teki TAV Büyük İskender ve ülkenin güneybatısında yer alan Ohri'deki Apostol Pavle Havaalanı'nı kullanan yolcular en çok İstanbul'a seyahat etti.

Bakanlık tarafından bahsi geçen dönemde hava taşımacılığını kullanarak seyahat eden yolcu sayısı, Üsküp'teki havaalanından 1 milyon 223 bin 630 ve Ohri'deki havaalanından 115 bin 435 olmak üzere toplam 1 milyon 339 bin 65 olarak açıklanırken, geçen yıla kıyasla yolcu sayısında yüzde 10,5'lik artış kaydedildiği belirtildi.

Ayrıca, Bakanlık tarafından ülkedeki havaalanlarını kullanıp seyahat eden toplam yolcu içinde İstanbul'a giden kişi sayısı yaklaşık 153 bin olarak belirlendi.

Açıklamaya göre, 2017 yılının Ocak-Ağustos döneminde bu havaalanlardan yolculuk eden yolcuların en çok tercih ettikleri destinasyonlar şöyle: "Yüzde 12,5 İstanbul, yüzde 9 Zürih, yüzde 6,6 Viyana ve yüzde 5,1 Basel." AA

Etiketler: Makedonya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER