Makedonya'dan seyahat eden yolcuların tercihi İstanbul

Makedonya Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde başkent Üsküp'teki TAV Büyük İskender ve ülkenin güneybatısında yer alan Ohri'deki Apostol Pavle Havaalanı'nı kullanan yolcular en çok İstanbul'a seyahat etti.

Bakanlık tarafından bahsi geçen dönemde hava taşımacılığını kullanarak seyahat eden yolcu sayısı, Üsküp'teki havaalanından 1 milyon 223 bin 630 ve Ohri'deki havaalanından 115 bin 435 olmak üzere toplam 1 milyon 339 bin 65 olarak açıklanırken, geçen yıla kıyasla yolcu sayısında yüzde 10,5'lik artış kaydedildiği belirtildi.

Ayrıca, Bakanlık tarafından ülkedeki havaalanlarını kullanıp seyahat eden toplam yolcu içinde İstanbul'a giden kişi sayısı yaklaşık 153 bin olarak belirlendi.

Açıklamaya göre, 2017 yılının Ocak-Ağustos döneminde bu havaalanlardan yolculuk eden yolcuların en çok tercih ettikleri destinasyonlar şöyle: "Yüzde 12,5 İstanbul, yüzde 9 Zürih, yüzde 6,6 Viyana ve yüzde 5,1 Basel." AA