Makedonya'dan anlaşmaya ret

Makedonya ile Yunanistan arasında isim krizi sürüyor. Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov iki ülke arasındaki anlaşmayı anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle reddetti.

26 Haziran 2018 Salı 12:14





