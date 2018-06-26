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Makedonya'dan anlaşmaya ret

Makedonya ile Yunanistan arasında isim krizi sürüyor. Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov iki ülke arasındaki anlaşmayı anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle reddetti.

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Makedonyadan anlaşmaya ret

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