Makedonya'daki sığınmacılar kara kışla savaşıyor

Yarısı çocuk 84 sığınmacının kış şartlarında yaşamaya çalıştığı Sırbistan sınırındaki kasabada, sıcaklık sıfırın altında 20 dereceye kadar düşüyor. Sığınmacılar bazen gıda eksikliği çektiklerini ve soğuk hava şartlarının yaşam mücadelesini zorlaştırdığını belirtiyor.

Suriyeli Muhammed Asim, yaptığı açıklamada, beş kişilik ailesiyle birlikte 11 aydır Tabanovce'deki sığınmacı kampında kaldığını belirterek, Batı Avrupa ülkelerine gitmelerine neden izin verilmediğini anlamadığını aktardı.

Böylesine zorlu yaşam koşulları altında yaşamak yerine Yunanistan'a ya da Türkiye'ye dönmeyi tercih ettiğini vurgulayan Asim, Tabanovce'de geçirdikleri her gün koşulların daha da zorlaştığını ifade etti.

Ölmekten korkan sığınmacılar

Asim, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğüne işaret ederek, "Bu soğukta küçük torunumuz ile daha da zorlanıyoruz. Bazen ölmekten korkuyoruz." dedi.

Zaman zaman elektrik sıkıntısı yaşadıklarını ve bu nedenle ısınamadıklarını kaydeden Asim, Tabanovce'deki hayatlarını "hapishane" olarak nitelendirdi.

Iraklı İbrahim Salih de üç aydır kampta olduğunu ve bu süre içinde birçok sorunla karşılaştığını dile getirerek, "Elektrik sıkıntımız var. Giysilerimizi yıkayabileceğimiz sıcak suyumuz yok. Burada kalmak istemiyorum. Buradan gitmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Nuhiu'dan ziyaret

Makedonya İçişleri Bakanı Agim Nuhiu, Tabanovce'deki kampı ziyaret ederek buradaki çocuklara oyuncak hediye etti.

Açıklamada bulunan Nuhiu, görevinin yanı sıra ne şartlarda olursa olsun, insanlara saygıda bulunmakla yükümlü olduğunu belirterek, kampı denetlemek için ziyaret etmediğini, buradaki çocukları görmek ve onlarla keyifli vakit geçirmek için geldiğini söyledi.

Makedonya'da yaklaşık 220 sığınmacı

Tabanovce'nin yanı sıra Makedonya'nın Yunanistan sınırındaki Gevgeli kasabası ve başkent Üsküp'teki kamplarda halen yaklaşık 220 sığınmacının kaldığı tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), daha önce yaptığı açıklamada, Tabanovce ve Gevgeli'deki sığınmacı kamplarının birkaç saatlik konaklamalar için uygun olduğu ancak daha uzun süreli kalımlar için uygun şarlara sahip olmadığı uyarısında bulunmuştu.

BMMYK, buralarda kalan insanların daha fazla hareket özgürlüğüne ve uzun süre konaklayabilecek daha iyi şartlara ihtiyacı olduğunu belirtiyor.