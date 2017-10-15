Makedonya’da halk sandık başında

Makedonya'da seçmenler yeni belediye başkanı ve meclis üyelerini belirlemek üzere TSİ 08.00'de oylarını kullanmaya başladı.

Kayıtlı 1 milyon 814 bin 644 seçmen, kurulan 3 bin 480 sandıkta TSİ 20.00'ye kadar oy verebilecek.

Seçimlerde, yerel yönetimler için ülkede faaliyet gösteren 19 siyasi parti ve koalisyon ile bağımsız adaylardan oluşan yaklaşık 6 bin 900 aday yarışıyor.

Yerel seçimlerin 4 yılda bir yapıldığı Makedonya’da seçmenler, 81 belediye başkanını ve belediye meclis üyesini belirlemek için oy kullanıyor.

Ülkedeki yerel seçimlerde ikinci tur 29 Ekim'de gerçekleştirilecek.