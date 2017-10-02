  • 02 EKIM 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 21º
Sağanak Yağışlı
Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.581
    EURO 4.206
  • BIST 103549.02
    ALTIN 146.654
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Makedonya'da 11. Smokvijada İncir Festivali

Makedonya'da 11. Smokvijada İncir Festivali

Makedonya'nın güneydoğusundaki Gevgeli şehrinde düzenlenen "Smokvijada" isimli geleneksel incir festivali, inciri bu bölgenin sembolü haline getirdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Makedonyada 11. Smokvijada İncir Festivali

Makedonya'nın güneydoğusundaki Gevgeli şehrinde düzenlenen "Smokvijada" isimli geleneksel incir festivali, inciri bu bölgenin sembolü haline getirdi.

Bu yıl 11'incisi düzenlenen festivale, bugüne kadar 300'den fazla yarışmacı katıldı. Bu yılki festivalde katılımcılar incirden çeşitli tatlılar ve reçeller yaptı.

Festivali ziyaret eden misafirler, "Tanınır ve benzersiz olalım, geleneği koruyalım" mesajıyla karşılanırken, konuklara incir reçeli ve soğuk su ikram edildi.

Şehrin "markası" haline dönüşen incirden tatlılar yapma festivalinin organizasyonunu üstlenen Tera Derneği, festival sayesinde incir reçeli yapımında kullanılan geleneksel yöntemlerin korunmasını hedefliyor.

"Geleneği devam ettirmek istiyoruz"

Festival hakkında açıklamada bulunan Tera Derneği Başkanı Ani Kostadinova, bu yılki festivalde 10 farklı ekibin bakır tavalarda, kendi tarifleriyle reçellerini hazırladıklarını söyledi.

Gelenekselleşen festivale çok sayıda "incirsever" de katılırken, yarışmacıların birbirinden lezzetli tatlıların tariflerini sır gibi saklaması gözden kaçmadı.

Geleneği devam ettirmek istediklerini belirten katılımcılardan Viktorija Uzunova, "Bu tatlı uzun zamandan beri kaynıyordu. Büyük ninelerimiz, ninelerimiz ve annelerimiz tarafından yapılıyordu. Biz geleneği devam ettirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Uzunova, ülkenin en iyi incirlerinin bu bölgede, Gevgeli'de yetiştiğini ifade etti.

Etiketler: Makedonya, incir festivali, reçel, tatlı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER