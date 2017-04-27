Makedonya Meclisi'ne giren maskeli grup milletvekillerini rehin aldı

Makedonya Meclisinde, meclis başkanının seçilmesinin ardından Makedon milliyetçisi İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya'nın Ulusal Birliği Demokratik Partisi (VMRO-DPMNE) yanlılarının başlattığı protesto sürüyor.

Protestoların başlamasının ardından Meclise giren maskeli bir grup, bazı milletvekillerini rehin alıp darbederken, aralarında Anadolu Ajansı (AA) kameramanının da bulunduğu bazı basın mensupları Meclis binasında rehin kaldı.

Telefon aracılığıyla içeride yaşananları aktaran AA kameramanı, grubun iki basın mensubunu darbettiğini bildirdi. Maskeli grubun basın mensuplarına "hangi medya grubu için çalıştığını" sorduğunu aktaran kameraman, darbedilen iki basın mensubunun kanlar içinde kaldığını aktardı.

Meclis içindeki bir odada olduklarını ve ışıkları kapadıklarını belirten kameraman, durumunun şimdilik iyi olduğunu, etraftan ağlama sesleri duyduğunu ifade etti.

Maskeli grup tarafından önce bir odaya, ardından başka bir odaya götürüldüklerini anlatan kameraman, yanında başka basın mensuplarının da bulunduğunu kaydetti.

Öte yandan yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'un ilerleyen saatlerde basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı. AA