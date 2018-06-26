Makedonya anlaşmasından Yunanistan'da bir istifa daha

Yunanistan'da Makedonya'nın ismiyle ilgili anlaşmaya varılması sonrası tartışmalar büyüyor. Yunan hükümetinin koalisyon ortağı Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisinde istifalar arka arkaya geliyor.

Sağ parti ANEL'in Selanik milletvekili Yorgos Lazaridis de, Makedonya hükümetiyle "isim sorununa" dair varılan anlaşma sebebiyle istifa etti.

Lazaridis, Yunan Meclis Başkanlığı'na sunduğu mektupla istifasını açıkladı.

Böylece partinin milletvekili sayısı 7'ye düştü. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras liderliğindeki hükümetin milletvekili sayısı 300 sandalyeli Meclis'te 152'ye geriledi.

Sözcü istifa etti, 1 milletvekili ihraç edildi

Daha önce, "isim sorunu" tartışmalarının ardından ANEL Sözcüsü Mandalena Papadopoulou istifa etmişti. Bir diğer ANEL Milletvekili Dimitris Kammenos ise hükümet hakkında Makedonya ile varılan anlaşmaya dair verilen gensoru önergesine destek verdiğinden dolayı partiden ihraç edilmişti.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopoulos bir radyo programında, hükümetin çoğunluk sorunu olmadığını ve kurtarma paketi programından çıkmak için çalışmalarına devam edeceklerini söylemişti.

Ana muhalefetteki Yeni Demokrasi (ND) partisinin verdiği gensoru önergesi reddedilmiş, hükümet güven tazelemişti.

Tarihi anlaşma 17 Haziran'da imzalandı

Yunanistan ile Makedonya arasında uzun yıllardır yaşanan "isim sorununun" çözümüne dair tarihi anlaşma 17 Haziran'da imzalanmıştı. Ülkenin adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşma, Makedonya Meclisi'nde 20 Haziran'da onaylanmıştı.

İsim sorunu

Başta Türkiye olmak üzere birçok devlet, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken, Yunanistan kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyordu.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin BM Genel Kurulu'nda oy birliğiyle Birleşmiş Milletler üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının Nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (FYROM)" adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

Makedonya kabul etmedi

Öte yandan Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, iki ülke arasındaki anlaşmayı anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle kabul etmemişti.

Kaynak: AA