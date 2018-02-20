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Mahmud Abbas'tan Filistin'in BM'de üye olarak tanınması çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, BMGK'da Filistin sorununun çözümü için çok taraflı bir mekanizma kurulması ve Filistin'in BM'de üye olarak tanınması çağrısı yaptı.

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Mahmud Abbastan Filistinin BMde üye olarak tanınması çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) hitap etti.

Abbas, Filistin halkının 70 yıldır kendi topraklarında acı çekmeye devam ettiğini söyledi.

BM'yi Filistin sorunun çözümünde başarız olmakla eleştiren ve İsrail'i, kendisini ''uluslararası hukukun üstünde gören bir devlet'' olmakla suçlayan Abbas, İsrail-Filistin sorununun çözümünün tek yolununun ''çok taraflı uluslararası bir mekanizma kurulması'' olduğunu vurguladı.

Filistin'in BM'de üye devlet olarak tanınması çağrısı da yapan Abbas, ''Filistin'i devlet olarak tanımayan ülkeleri bunu yapmaya davet ediyorum.'' dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bmgk
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