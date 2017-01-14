  • 14 OCAK 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.727
    EURO 3.965
  • BIST 81524.32
    ALTIN 143.486
Buradasınız : » » Mahmud Abbas Vatikan nezdindeki büyükelçiliğini açtı

Mahmud Abbas Vatikan nezdindeki büyükelçiliğini açtı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Vatikan'daki ülkesine ait büyükelçilik açılışını gerçekleştirdi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Mahmud Abbas Vatikan nezdindeki büyükelçiliğini açtı

Filistin'in Vatikan Büyükelçiliğinin açılışına Vatikan Devlet Sekreterini (Başbakanlık) temsilen Başpiskopos Angelo Becciu de katıldı.

'Devletleri Filistin'i tanımaya davet ediyorum'

Vatikan ile komşu Porta Angelica caddesindeki büyükelçiliğin resmi açılışını yapan Abbas, daha sonra yaptığı açıklamada, "Bugün Papa ile buluştuk. Umuyorum ki diğer devletler de Vatikan örneğini takip eder ve Filistin Devleti’ni tanırlar." dedi. Vatikan Filistin'i 2005 yılında tanımıştı.

Mahmud Abbas, ABD’ başkanı seçilen Donald Trump’ın ülkesinin Telaviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma vaadiyle ilgili "Eğer böyle bir karar olursa, bu barışa yardımcı olmayacaktır. Umuyoruz ki, bu olmaz." dedi.

Konuşmasının ardından büyükelçiliğe giren Filistinli lider, pencereden uzanarak Filistin bayrağını göndere çekti.

Büyükelçiliğin açılışı öncesinde, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Vatikan’da devlet başkanı ve Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus ile görüştü.

Etiketler: mahmud abbas, vatikan, filistin büyükelçiliği
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER