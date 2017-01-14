Mahmud Abbas Vatikan nezdindeki büyükelçiliğini açtı

Filistin'in Vatikan Büyükelçiliğinin açılışına Vatikan Devlet Sekreterini (Başbakanlık) temsilen Başpiskopos Angelo Becciu de katıldı.

'Devletleri Filistin'i tanımaya davet ediyorum'

Vatikan ile komşu Porta Angelica caddesindeki büyükelçiliğin resmi açılışını yapan Abbas, daha sonra yaptığı açıklamada, "Bugün Papa ile buluştuk. Umuyorum ki diğer devletler de Vatikan örneğini takip eder ve Filistin Devleti’ni tanırlar." dedi. Vatikan Filistin'i 2005 yılında tanımıştı.

Mahmud Abbas, ABD’ başkanı seçilen Donald Trump’ın ülkesinin Telaviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma vaadiyle ilgili "Eğer böyle bir karar olursa, bu barışa yardımcı olmayacaktır. Umuyoruz ki, bu olmaz." dedi.

Konuşmasının ardından büyükelçiliğe giren Filistinli lider, pencereden uzanarak Filistin bayrağını göndere çekti.

Büyükelçiliğin açılışı öncesinde, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Vatikan’da devlet başkanı ve Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus ile görüştü.