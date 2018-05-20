Mahmud Abbas bir haftada 3. kez hastaneye kaldırıldı

Filistinli bir yetkilinin dün verdiği bilgiye göre Abbas, Batı Şeri’da bir hastanede tedavi altına alındı. Filistin liderinin durumuyla ilgili detaylı bilgi verilmedi.

82 yaşındaki Abbas, bir hafta içinde 3. kez hastaneye kaldırılmış oldu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre Abbas, Salı günü kulağından küçük bir operasyon geçirmişti. Birkaç saat sonra taburcu edilen Abbas, Cuma günü yeniden hastaneye yatırılmıştı.

Mahmud Abbas, Şubat ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) konuşma yapmak için ABD’ye gitmiş ve burada da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: Reuters