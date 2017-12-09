Mahkumlar ve gardiyanlar arasında kavga çıktı: 45 yaralı

Kolombiya'da Antioquia yönetim bölgesindeki Bellavista Cezaevi'nde gardiyanların koğuşlarda silah ve içki araması yaptığı sırada kavga çıktı.

Hançer, bıçak ve palaların da kullanıldığı kavgada 4'ü ağır 45 kişi yaralandı.

Söz konusu kavga, bir gün önce iki kişinin yaralandığı başka bir kavganın ardından yaşandı.

Güvenlik görevlilerinin arama sırasında nedensizce mahkumları darbettiği ve biber gazı kullandığı da öne sürüldü.

Kolombiya'da geçen ay da başkent Bogota'daki bir cezaevinde çıkan kavgada 20 mahkum ve 14 gardiyan yaralanmıştı.

Kaynak: AA