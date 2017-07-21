  • 21 TEMMUZ 2017, CUMA

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Mağazada gaz patlaması: 2 ölü, 55 yaralı

Çin'in doğusundaki Cıciang eyaletinde meydana gelen gaz patlamasında 2 kişinin öldüğü, 55 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Mağazada gaz patlaması: 2 ölü, 55 yaralı

Çin'in doğusundaki Cıciang eyaletinde meydana gelen gaz patlamasında 2 kişinin öldüğü, 55 kişinin yaralandığı bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, eyaletin başkenti Hangcou'nun turistik Şihu bölgesindeki bir mağazada, sabah saatlerinde büyük bir gaz patlaması gerçekleşti.

Olayda 2 kişi yaşamını yitirirken, 12'si ağır olmak üzere 55 kişi yaralandı.

Mağazanın sahibi gözaltına alınırken, yaralılar civardaki hastanelere kaldırıldı.

Çin medyasında yayımlanan olay anı görüntülerinde, patlamanın şiddetiyle civardaki diğer iş yerleri ile yoldan geçen bir yolcu otobüsü ve çok sayıda aracın camlarının kırıldığı görüldü.

Bölgedeki alevlerin tamamen söndürüldüğünü ifade eden yetkililer, patlamanın doğalgaz ya da tüp gazdan mı kaynaklandığına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Etiketler: Cıciang, çin, çin patlama, gaz patlaması
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