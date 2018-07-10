Maduro'dan Külliye'deki tören sonrası ilk yorum

Yeni Türkiye'nin ilk gününe 22 devlet başkanı, 9 başbakan tanıklık etti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk günü için Külliye'de bir tören yapıldı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da oradaydı, sosyal medyadan töreni değerlendirdi.

"Büyük onur duydum"

Maduro, Türkiye'nin 24 Haziran'da tarihi bir seçim yaptığını söyledi.

"Türk halkının lideri Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'nde eşlik etmekten büyük onur duydum."

Maduro paylaşımında, Erdoğan ile sohbet ederken çekilmiş bir fotoğrafını kullandı.

Muy honrado de acompañar en su toma de posesión al líder del pueblo turco, Recep Tayyip Erdoğan, electo Presidente de su patria en votación histórica el pasado 24 de junio. pic.twitter.com/PV0peYaaVQ — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 9 Temmuz 2018

Diğer liderlerle de fotoğraflarını paylaştı

Törendeki diğer temaslarına da değinen Maduro, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Rusya Federasyonu Başbakanı Dmitry Medvedev ve Filistin Başbakanı Rami Hamdallah ile görüşmelerinden fotoğraflar paylaştı.

En la toma de posesión del líder de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, nos encontramos con nuestro gran amigo, su excelencia Tamim Bin Hamad Al Thani, emir de Qatar. Hemos ratificado la amistad entre nuestros pueblos y la cooperación permanente entre gobiernos. pic.twitter.com/7facNUVnBZ — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 9 Temmuz 2018

Erdoğan'a mesaj

Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine gelirken yolda Twitter hesabından düşüncelerini paylaşmıştı.

En estos momentos me dispongo a viajar a Turquía donde asistiré a la toma de posesión del Presidente Recep Tayyip Erdoğan, amigo de Venezuela y líder del nuevo mundo multipolar. pic.twitter.com/xkvZJtlDdH — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 8 Temmuz 2018

"Dünya liderine gidiyorum"

Kendi kullandığı araçta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisinden bahsetti ve o anlarda kamerası da kayıttaydı.

"Davet üzerine Türkiye'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine gidiyorum. Ayrıca yatırımcılar ve şirketler ile dünyanın çeşitli liderlerinin bir arada olduğu bir buluşma olacak."

"Venezuela'nın dostu" dediği Erdoğan için de "çok kutuplu dünyanın lideri" notunu düştü.

Kaynak: TRT Haber