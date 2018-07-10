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Maduro'dan Külliye'deki tören sonrası ilk yorum

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmaktan onur duyduğunu söyledi.

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Madurodan Külliyedeki tören sonrası ilk yorum

Yeni Türkiye'nin ilk gününe 22 devlet başkanı, 9 başbakan tanıklık etti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk günü için Külliye'de bir tören yapıldı. 

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da oradaydı, sosyal medyadan töreni değerlendirdi.

"Büyük onur duydum"

Maduro, Türkiye'nin 24 Haziran'da tarihi bir seçim yaptığını söyledi.

"Türk halkının lideri Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'nde eşlik etmekten büyük onur duydum." 

Maduro paylaşımında, Erdoğan ile sohbet ederken çekilmiş bir fotoğrafını kullandı.


Diğer liderlerle de fotoğraflarını paylaştı

Törendeki diğer temaslarına da değinen Maduro, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Rusya Federasyonu Başbakanı Dmitry Medvedev ve Filistin Başbakanı Rami Hamdallah ile görüşmelerinden fotoğraflar paylaştı.

Erdoğan'a mesaj

Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine gelirken yolda Twitter hesabından düşüncelerini paylaşmıştı. 


"Dünya liderine gidiyorum"

Kendi kullandığı araçta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisinden bahsetti ve o anlarda kamerası da kayıttaydı.

"Davet üzerine Türkiye'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine gidiyorum. Ayrıca yatırımcılar ve şirketler ile dünyanın çeşitli liderlerinin bir arada olduğu bir buluşma olacak."

"Venezuela'nın dostu" dediği Erdoğan için de "çok kutuplu dünyanın lideri" notunu düştü.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: venezuela, Maduro
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