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Buradasınız : » » Madrid’in kararı Barcelona’yı sokağa döktü

Madrid’in kararı Barcelona’yı sokağa döktü

Katalan bağımsızlık liderleri Madrid'in bölgedeki hükümeti devirme ve yeni seçimler yapma kararını reddetti.

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Madridin kararı Barcelonayı sokağa döktü

İspanya hükümetinin, Katalonya özerk yönetim hükümetini feshetme ve erken yerel seçime gitme kararı, Katalonya özerk yönetiminde tepkiyle karşılandı.

Katalonya Cumhurbaşkanı Carles Puigdemont Cumartesi akşamı İspanya'nın Katalonya'nın yarı özerk bölgesel hükümetinin kontrolünü ele geçirme planını kınadı.

Katalonya hükümet sarayından konuşan Puigdemont, doğrudan yönetime olası yüklenmeyi, Katalonya'nın Franco diktatörlüğünden bu yana kurumlarına yapılan en kötü saldırı olduğunu söyledi.

Cumartesi günü erken saatlerde İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, merkez hükümete Katalan bölgesel yönetimini dağıtma ve bakanlıkların denetimini ele geçirme yetkisi veren ulusal anayasanın 155. maddesini getireceğini bildirmişti.

Binlerce kişiden protesto

Barselona kentinde bağımsızlık yanlılarının düzenlediği yüksek katılımlı gösteride, İspanya hükümetinin anayasanın 155. maddesi gereğince Katalonya özerk yönetim hükümetini feshetme ve erken yerel seçime gitme kararı alması protesto edildi.

Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont ve hükümet üyelerinin de katıldığı gösteride, bağımsızlık yanlısı binlerce kişi "bağımsızlık", "demokrasi" ve "özgürlük" sloganları attı.

Kent merkezinde yapılan gösteride ilk sıralarda bulunan, bağımsızlık girişimlerinin fikir babası olarak bilinen eski Katalonya Başkanı Artur Mas, gazetecilere yaptığı açıklamada, İspanya hükümetinin kararını "yasa dışı ve ahlaksız" olarak yorumladı ve "İspanya hükümetinin Katalonya'nın özerkliğini askıya alıp Katalan halkının sesini kestiğini" ileri sürdü.

Etiketler: Katalan bağımsızlık liderleri
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