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Buradasınız : » » Madrid'de hava kirliliğine karşı hız yasağı

Madrid'de hava kirliliğine karşı hız yasağı

İspanya'nın başkenti Madrid'de giderek artan çevre ve hava kirliliği sorununa karşı alınan önlemler sıkılaştırıldı.

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Madridde hava kirliliğine karşı hız yasağı

Yazdan kalma havaların yaşandığı Madrid'de yapılan hava kirliliği ölçümlerinin yüksek çıkmasından dolayı iki gündür araçlara, şehir içinde park ve çevre yolunda saatte 70 kilometre hız sınırı yasağı getirildi.

Madrid Belediyesinden verilen rakamlarda, son günlerde 7 farklı noktada yapılan ölçümlerde azot dioksit oranının bir metreküpte 180 mikrogramı geçtiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, halka toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiyesinde bulunuldu. Yetkililer, ölçüm sonuçlarına göre gelecek günlerdeki önlemlerin seviyesine karar verileceğini duyurdu.

Madrid Belediyesi, hava kirliliğiyle bağlantılı yasakları 2015 yılından beri ölçüm sonuçlarına göre uyguluyor.

Öte yandan Avrupa Çevre Ajansının çarşamba günü açıkladığı verilere göre, çevre ve hava kirliliğinin 2014 yılında Avrupa'da 428 bin kişinin erken ölümüne neden olduğu bildirildi.

Etiketler: Madrid, hava kirliliği, hız yasağı
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