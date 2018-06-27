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Macron'un yeni Suriye Özel Temsilcisi belli oldu

Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, Fransa'nın Tahran Büyükelçisi François Senemaud'un Cumhurbaşkanı Macron'un Suriye Özel Temsilcisi olarak atandığını açıkladı.

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Macronun yeni Suriye Özel Temsilcisi belli oldu

Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, Elysee Sarayı'nda düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 2016'dan bu yana Tahran Büyükelçisi olarak görev yapan François Senamaud'un Macron'un Suriye Özel Temsilcisi olarak atandığını belirtti.

Senemaud'un Ağustos ayında Fransa'ya döneceğini ve yeni görevini Dışişleri Bakanlığı'ndan yürüteceğini ifade eden Griveaux, Fransa'nın Şam'daki büyükelçiliklerini tekrar açmayacaklarını vurguladı.

Yeni görevini Franck Gellet'ten devralacak 61 yaşındaki Senemaud, 2012-2016 yıllarında Fransız Dış İstihbarat Birimi DGSE Direktörü olarak görev yapmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: fransa
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