Macron'un Trump'a hediye ettiği kayıp fidanın akıbeti belli oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ABD ziyaretinin ilk gününde, ABD Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray’ın bahçesine diktikleri ve sembolik önem taşıyan meşe fidanı, dikildiği yerden kaldırıldı.

Önce fidanın ortadan kaybolduğu iddia edilirken, daha sonra Fransa'dan getirilen fidanın geçici bir süreliğine karantina altına alındığı öğrenildi.

Meşe fidanı, Birinci Dünya Savaşı'nda 2 bin ABD askerinin hayatını kaybettiği Fransa'nın kuzeyindeki ormanlık alandan alınması nedeniyle tarihi bir öneme sahipti.

Fidan karantina altında

Resmi açıklama yapılmasa da Elysee Sarayı'ndan adını vermeyen bir yetkili, ağacın karantina altında olduğunu söyledi. Yetkili, fidanın durumunun iyi olduğunu da aktardı.

ABD gümrük yasalarına göre, yurt dışından gelen bitki, toprak ve tohumlar belli bir süre karantinada tutuluyor.

Kaynak: Reuters