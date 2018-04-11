  • 11 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Macron'un kilise açıklaması Fransa'yı karıştırdı

Macron'un kilise açıklaması Fransa'yı karıştırdı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "Kilise ve devlet arasındaki yıpranmış bağların onarılması gerekli" açıklaması, muhalefetle yaşanan laiklik tartışmalarını ateşledi.

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Macronun kilise açıklaması Fransayı karıştırdı

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Piskoposlar Birliği üyeleriyle toplantı yaptı. Macron'un toplantı sonunda yaptığı açıklamada "Kilise ve devlet arasındaki yıpranmış bağları onarmak” gerektiğini söylemesi, muhalefeti ayağa kaldırdı.

"Laiklik Fransa'dır"

Eski Fransa Başbakanı Manuel Valls, "Laiklik Fransa'dır" açıklaması yaparak, laikliğin Fransa’nın temellerinden biri olduğunu, Cumhurbaşkanı Macron'un yaptığının kabul edilemez olduğunu söyledi.

"Yasaların yerine inançlar geçemez"

Yeni kurulan Sosyalist Parti lideri Olivier Faure, Twitter'da "Laiklik, tahtımızdaki mücevherdir. Bu, bir cumhurbaşkanının savunması gereken şeydir. Yasaların yerine inançlar geçemez" dedi.

"Cumhurbaşkanı beklerken, karşımızda vaiz bulduk" 

Emmanuel Macron'a en sert eleştiriler, aşırı sol partisi La France Insoumise'in lideri Jean-Luc Melenchon'dan geldi. Macron'u sorumsuzlukla suçlayan Melenchon, "Şimdi Kilise üyesi Macron, sinagoglara, camilere, tapınaklara da turne yapacak mı?" diye sordu. Söylenenlerin kabul edilemez olduğu belirten Melenchon, "Cumhurbaşkanı beklerken, karşımızda vaiz bulduk" diye konuştu.

Macron'a destek İçişleri Bakanı Collomb'dan

Dini gruplarla hükümet ilişkilerinden sorumlu olan İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Macron'un sözlerinin daha fazla manevi farkındalığa duyulan ihtiyacı yansıttığını ve Fransa'nın laik geleneklerini baltalamadığını söyledi.

Anketler, Fransa'da inananlar ile inanmayanlar arasında, eşitliğe yakın bir dağılım olduğunu söylüyor.

Kaynak: AFP

Etiketler: muhalefet, Macron, Laiklik
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