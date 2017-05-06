  • 06 MAYIS 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 21º
Kuvvetli Sağanak Yağışlı
Kuvvetli Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.552
    EURO 3.907
  • BIST 93928.39
    ALTIN 140.064
Buradasınız : » » Macron'un başı 'hacker'larla dertte

Macron'un başı 'hacker'larla dertte

Fransa cumhurbaşkanı adayı Yürüyüş Hareketi Lideri Emmanuel Macron'un kampanyasının bilgisayar korsanlarının hedefi olduğu bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Macronun başı hackerlarla dertte

Fransa cumhurbaşkanı adayı Yürüyüş Hareketi Lideri Emmanuel Macron'un kampanyasının bilgisayar korsanlarının hedefi olduğu bildirildi.

Macron'un kampanya merkezinden yapılan açıklamada, "yoğun bir bilgisayar korsanlığı" saldırısının kampanyayı hedef aldığı kaydedildi.

Kampanyadan çalınan gerçek dokümanların sahte dokümanlarla karıştırılarak internette servis edildiği belirtilen açıklamada, bilgisayar korsanlarının pazar günü yapılacak seçim öncesi Macron'a zarar vermek istediği vurgulandı.

Macron'un kampanya ekibine ait, içinde mali bilgilerin de bulunduğu on binlerce elektronik postanın çalındığı tahmin ediliyor.

Daha önce de güvenlik şirketi Trend Micro uzmanı Feke Hacquebord, Rusya istihbaratı için çalışan bilgisayar korsanlarının Macron'un kampanyasına saldırı düzenlediğini bildirmiş, olay Macron'un kampanya merkezi yetkililerince de doğrulanmıştı.

Macron, Fransa'da pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçimi öncesi kamuoyu yoklamalarında aşırı sağcı Marine Le Pen'in önünde görünüyor.

Etiketler: macron hack, Macron, Le Pen, hackerler, Fransa seçimler, fransa cumhurbaşkanlığı, fransa, Emmanuel Macron
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER