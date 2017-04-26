  • 26 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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'Macron'u destekleyeceğim'

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tura kalan Macron, merkez sağdan aldığı desteği artırıyor.

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Macronu destekleyeceğim

Fransa'da eski başbakanlardan Alain Juppe, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda aşırı sağcı Marine Le Pen'e karşı, merkez siyaseti izleyen "En Marche" (Yürüyüş) Hareketinin lideri Emmanuel Macron'u destekleyeceğini bildirdi.

Juppe, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, cumhurbaşkanı aday adayı olduğu merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi yönetiminin Le Pen'e karşı, Macron'a oy verilmesi ya da tarafsız kalınması tavsiyesini eleştirdi.

Tarafsız kalınmasının aşırı sağcı Le Pen'e şans tanımak olduğunu ifade eden Juppe, Macron'u desteklediğini bildirdi.

Geçen hafta sonu yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Macron yüzde 24,01 oyla birinci çıkarken Le Pen yüzde 21,3 ile ikinci olmuştu.

Cumhuriyetçiler Partisinin adayı François Fillon ise yüzde 20,01 oy almıştı. Fillon seçiminin hemen ardından yaptığı açıklamada, Macron'u destekleyeceğini bildirmişti.

Etiketler: fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri, Emmanuel Macron, Le Pen
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