  • 29 NISAN 2017, CUMARTESI

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Macron'dan Rus basınına yasak

Fransa cumhurbaşkanı adayı Emmanuel Macron, Rus basınına yasak getirdi.

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Macrondan Rus basınına yasak

Cumhurbaşkanlığı seçiminde aşırı sağcı Marine Le Pen ile ikinci tura kalan Yürüyüş Hareketi lideri Emmanuel Macron, Rusya'nın askeri istihbaratının kendisini hedef aldığının ortaya çıkmasının ardından, Rusya'ya ait iki medya organını kampanya faaliyetlerine almama kararı verdi.

Bu çerçevede, Emmanuel Macron'un kampanya yönetimi tarafından Rus devletine ait Russia Today televizyonu ve Sputnik haber ajansı muhabirlerinin akreditasyonları iptal edildi.

Rus yetkililer, Trend Micro güvenlik şirketi uzmanı Feike Hacquebord'un iddia ettiği ve Fransız Hükümeti Siber Güvenlik Ajansının (ANSSI) da doğruladığı saldırıların Rusya tarafından yapılmadığını öne sürmüştü.

Fransa'daki seçimleri etkilemek ve Rusya ile ilişkileri iyi olan Marine Le Pen'e destek için Rusya'nın bazı elektronik istihbarat teknikleri uygulayabileceği, Fransa'daki cumhurbaşkanı seçimi kampanyası süresince dile getirilmişti. AA

Etiketler: Emmanuel Macron, rus basını
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