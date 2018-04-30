Macron'dan Putin'e nükleer anlaşma telefonu

Açıklamada, Putin ve Macron'un İran'la yapılan nükleer anlaşmanın korunması ve tam anlamıyla uygulanması için görüş birliğine vardığı belirtildi.

"Ortak Kapsamlı Eylem Planı" (JCPOA) olarak bilinen İran nükleer anlaşması, İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) beş daimi üyesi ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin ile Almanya arasında iki yıl süren müzakerelerin ardından, 14 Temmuz 2015'te Viyana'da imzalanmıştı.

İran'ın nükleer faaliyetlerinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetimine açılması ve karşılığında yaptırımların kaldırılmasını öngören anlaşma, 16 Ocak 2016'da yürürlüğe girmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden düzenlenmesi gerektiğini, aksi taktirde ülkesinin anlaşmadan çekileceğini açıklamıştı.

İran, anlaşmanın güncellenmesine karşı çıkıyor.

Kaynak: Reuters