Macron'dan provokatif hamle

İslam kurumlarının temsili, bu kurumların yeniden yapılandırılması ve finansmanıyla ilgili tartışmalar uzun süredir Fransa'nın gündeminde.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Versay Sarayı'nda kongrede milletvekilleri ve senatörlere hitap etti.

Laiklik ve İslam girdabı

Macron, laiklik ve İslam'a değinerek, cumhuriyetin İslam ile bir sorun yaşaması için hiçbir sebep olmadığını söyledi.

"Laiklik, Cumhuriyetin İslam'la bir sorun olmamasını garanti ediyor. Sonbaharda, İslam'a Cumhuriyetin ruhuna uygun bir çerçeve sunacağız."

"Fransa İslamı" planı

Macron ülkedeki İslam kurumlarını yeniden yapılandıracaklarını, bu kurumların devletle ve toplumla ilişkilerini yeniden düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

Yeni düzenleme "Fransa İslamı" adı altında getirilecek. Ülkenin her yerinde kanunlara uygun bir şekilde uygulanacak.

İçişleri Bakanı sinyali verdi

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, 25 Haziran'da reformların getirileceğini açıkladı.

15 Eylül'e kadar çok sayıda şehirde uzmanlar, Müslüman kanaat önderleri ve Fransız yetkilileriyle müzakere toplantıları düzenleneceğini söyledi.

Müslümanları kontrol altına alma çabası

Macron ve Collomb'un İslam kurumlarının reformuyla ilgili sözleri tepkilere neden oldu.

Hükümetin Müslümanları kontrol altına almak istediği ve Fransa İslam Konseyine şekil vermeye çalıştığı yorumları gelmişti.

Dini toplantılara katılmıyorlar

Macron'un "İslam reformu" girişimi ülkedeki Müslümanların yaşam tarzına müdahale olarak değerlendiriliyor.

İçişleri Bakanlığının dini masasındaki yetkililer, diğer dini örgütlerin toplantılarına katılmazken, Fransa İslam Konseyi'nin iki haftada bir düzenledikleri yönetim kurulu toplantılarına katılıyor.

Kaynak: AA