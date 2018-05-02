  • 02 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Macron'dan nükleer anlaşma açıklaması: Trump'ın kararı ne olacak bilmiyorum

Macron'dan nükleer anlaşma açıklaması: Trump'ın kararı ne olacak bilmiyorum

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Trump'ın nükleer anlaşmaya dair kararının ne olduğu hakkında bir bilgim yok" dedi.

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Macrondan nükleer anlaşma açıklaması: Trumpın kararı ne olacak bilmiyorum

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ile yaptığı görüşme sonrasında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı'nın 12 Mayıs'ta sona erecek nükleer anlaşmaya dair nasıl bir karar vereceği hakkında bilgim yok." dedi.

Macron ayrıca 1 Mayıs'ta gösteri düzenleyen göstericileri de kınadığını açıkladı.

Beyaz Saray'da nükleer anlaşma görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Beyaz Saray'da yaptıkları ortak basın toplantısında, İran'la nükleer anlaşma ve Suriye konusunda açıklamaları olmuştu. Macron, "Şu andan itibaren İran'la yeni bir nükleer anlaşma konusunda çalışmak istiyoruz. Ortadoğu bağlamında İran'la yeni müzakerelere Türkiye ile Rusya'nın da katılması gerekir." demişti.

ABD Başkanı Trump ise, anlaşmanın kaderiyle ilgili çalışmalara devam ettiklerini ve Fransa ile bu konuda çok verimli görüşmeler yaptıklarını vurgulamakla yetinmişti.

"Fayda yoksa anlaşma da yok"

Trump ve Macron'un görüşmesine yönelik açıklamalar yapan İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Tahran'a faydası olmayacak bir nükleer anlaşmaya evet demelerinin mümkün olmadığını söylemişti.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Trump, nükleer anlaşma, Macron, abd
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