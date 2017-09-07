  • 07 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Macron'dan kritik Türkiye açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında bir çatlağın oluşmasını arzu etmediğini belirtti.

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Macrondan kritik Türkiye açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında bir çatlağın oluşmasını arzu etmediğini belirterek, "Türkiye, birlikte karşı karşı kaldığımız birçok krizde, özellikle göçmen krizi ve terör tehdidine karşı önemli bir ortak." dedi.

Macron, Atina ziyareti öncesinde Yunan Kathimerini gazetesine açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerde sorunlar bulunduğu ve Türkiye'nin kendisini AB'den uzaklaştırdığı ifadesini kullanan Macron, "Ancak Türkiye ile ilgili ilişkilerde bir çatlağın oluşmasını arzu etmem. Türkiye, birlikte karşı karşıya kaldığımız birçok krizde, özellikle göçmen krizi ve terör tehdidine karşı önemli bir ortak." diye konuştu.

Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenli iletişimde olduklarını kaydetti.

Türkiye ve AB arasındaki göçmen mutabakatı hakkında Macron, "Türkiye-AB arasındaki göçmen anlaşması kesinlikle olumlu sonuçlar doğuruyor. Bu sonuçlar, özelde göçmen krizinde ilk baştan esas sorunla karşılaşan Yunanistan'ın üzerindeki baskıyı azaltmak için etkili." değerlendirmesinde bulundu.

Macron, göçmen krizinin uzun vadeli sorun olduğuna dikkati çekerek, "Bir yolu kapattığınızda Akdeniz'de başka bir yol açılıyor. Bizim Avrupa olarak korumaya muhtaç Avrupa'nın kabul etmekle yükümlü olduğu sığınmacıları, yasa dışı ve ekonomik göçmenlerden ayırmamız gerekiyor." yorumunu yaptı.

Etiketler: türkiye ab, schulz, Merkel, Macron, fransa cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği, AB
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