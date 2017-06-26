Macron'dan Kırım mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile Elysee Sarayı'nda görüştü.

Görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında konuşan Macron, Fransa'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini belirterek, "Fransa Kırım'ın ilhakını kabul etmeyecek." dedi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) Ukrayna'nın Rusya yanlısı militanlarca işgal edilen bölümünde görev yapan gözlemcilerinin engellemelerle karşı karşıya kaldığına işaret eden Macron, 12 Şubat 2015'te imzalanan Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların engellenmesini öngören Minsk Anlaşması sürecinin devam etmesini arzu ettiğini Poroşenko'ya ilettiğini söyledi.

Poroşenko da soruna çözüm bulmak için Fransa, Almanya, Ukrayna ve Rusya'nın zaman zaman yürüttüğü Normandiya Formatı dörtlü görüşmelerinin bir sonraki toplantısını haziran ayı sonunda veya temmuz ayı başında yapmayı planladıklarını vurguladı.