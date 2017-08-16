  • 16 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Macron'dan fotomuhabiri hakkındaki şikayetini geri çekmesi istendi

Fransa Ulusal Gazeteciler Birliği, Cumhurbaşkanı Macron'un kendisini taciz ettiği iddiasıyla bir gazeteci hakında yaptığı şikayeti geri çekmesini istedi.

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Macrondan fotomuhabiri hakkındaki şikayetini geri çekmesi istendi

Fransa Ulusal Gazeteciler Birliği (SNJ), Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisini taciz ettiği iddiasıyla bir gazeteci hakında yaptığı şikayeti geri almasını talep etti.

SNJ'den yapılan yazılı açıklamada, Macron'un herhangi bir şikayetinin yasal olmayacağı belirtilerek, gazetecilerin görevlerini özgürce yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

Macron'un bu şikayetinin, kendisiyle ilgili haberleri yönetme çabasından kaynaklandığına dikkat çekilen açıklamada, cumhurbaşkanının şikayetini geri alması istendi.

Cumhurbaşkanı Macron, eşi Brigitte Macron ile Marsilya'daki tatili sırasında "kendisini taciz ettiği ve özel hayatına saldırı girişiminde bulunduğu" gerekçesiyle bir fotomuhabirinden şikayetçi olmuş, Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, şikayet dilekçesinde, güvenlik birimlerinin uyarılarına rağmen foto muhabirinin Macron'u taciz ettiği iddia edilmişti.

Etiketler: Fransa Ulusal Gazeteciler Birliği, fransa cumhurbaşkanı emmanuel macron
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