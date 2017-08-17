Macron'dan Charlottesville açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Charlottesville olaylarıyla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Irkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı savaşanların yanındayım. Dün olduğu gibi bugün de ortak mücadelemiz, Charlottesville." ifadelerine yer verdi.

Fransız basını ise Macron'un açıklamalarının, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırı sonrası tavrına yanıt olduğu değerlendirmesi yaptı.

Trump, Charlottesville şehrinde ırkçılar ve karşıt görüşlülerin çatışmasının ardından yaptığı açıklamada, "Yaşanan bu çok yönlü şiddet, nefret olaylarını en sert dille kınıyoruz, çok kötü." ifadelerini kullanmıştı. Trump'ın bu açıklaması ve iki tarafı da suçlu göstermesi tartışma yaratmıştı.

ABD Başkanı, daha sonra yaptığı açıklamada ise ırkçılığı "şeytan" kelimesiyle tarif ederek, "Ku Klux Klan (KKK), Nazi taraftarları, beyazların üstün olduğunu düşünenler ve diğer nefret grupları Amerikan değerlerinin aksini savunmaktadır." diye konuşmuştu.