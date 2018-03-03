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Buradasınız : » » Macron'dan cezaevine sürpriz ziyaret

Macron'dan cezaevine sürpriz ziyaret

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yüzde 200 yoğunluk oranıyla ülkenin en kalabalık cezaevi olarak bilinen Fresnes'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

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Macrondan cezaevine sürpriz ziyaret

Macron'un Paris'in güneyinde bulunan Fresnes banliyösündeki cezaevini ziyaretinde Adalet Bakanı Nicole Belloubet de hazır bulundu.

Macron'un basın mensuplarının alınmadığı ziyarette, cezaevi yöneticileri ve çalışanları ile görüştüğü belirtilirken, salı günü ülkedeki cezaevleri ve tutukluluk yöntemleri hakkında yapacağı açıklamalar hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

2 bin 600'den fazla mahkum bulunuyor

Bin 320 kişi kapasiteli Fresnes cezaevinde resmi verilere göre, 2 bin 600'den fazla mahkum bulunuyor. Fransa'daki cezaevlerinin aşırı yoğunluğu ve tutukluluk şartları son dönemde eleştirilere neden oluyor.

Avrupa Konseyi, Fresnes cezaevindeki aşırı yoğunluğu, yayımladığı bir raporda ele almıştı. Yüzde 200 yoğunluk oranıyla dikkati çeken Fresnes cezaevinde yılbaşından bu yana iki hükümlünün intihar ettiği açıklanmıştı.

Macron, geçen yıl kasım ayında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) yaptığı konuşmada, ülkesindeki cezaevi ve tutukluluk sisteminde reforma gitme sözü vermiş, cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sırasında da cezaevlerine 15 bin yeni kapasite ekleneceğini aktarmıştı.

Fransa Cezaevleri İdaresi'nden dün yapılan son açıklamada, ülkedeki cezaevlerinin toplam kapasitesinin 60 binin altında olduğu belirtilmiş, toplam hükümlü sayısının ise yaklaşık 81 bin olduğu bilgisi paylaşılmıştı. Ülkedeki cezaevlerinde bin 569 hükümlünün ise yerde yattığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: fransa cumhurbaşkanı emmanuel macron, Fresnes
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