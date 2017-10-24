Macron'dan Barzani'ye diyalog çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'yi telefonla arayarak, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü için diyalog çağrısı yaptığı belirtildi.

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Macron görüşmede Erbil ile Bağdat arasındaki gerilimden duyduğu endişeyi dile getirdi. Herhangi bir çatışma çıkmaması için her iki tarafın da bulundukları durumu gözden geçirmesini isteyen Macron, sorunların çözümü için en iyi yolun diyalog ve müzakere olduğunu ifade etti.

Barzani ise Macron'a IKBY ile Irak merkezi hükümeti arasında meydana gelen son olaylar hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı'nın iki taraf arasındaki sorunların diyalogla çözümü konusunda çaba sarf etmeyi sürdüreceği kaydedildi.

Kaynak: AA