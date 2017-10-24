  • 24 EKIM 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 25º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.719
    EURO 4.372
  • BIST 107303.25
    ALTIN 153.183
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Macron'dan Barzani'ye diyalog çağrısı

Macron'dan Barzani'ye diyalog çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Erbil ile Bağdat yönetimi arasındaki gerilimden endişe duyduğunu belirtti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Macrondan Barzaniye diyalog çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'yi telefonla arayarak, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü için diyalog çağrısı yaptığı belirtildi.

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Macron görüşmede Erbil ile Bağdat arasındaki gerilimden duyduğu endişeyi dile getirdi. Herhangi bir çatışma çıkmaması için her iki tarafın da bulundukları durumu gözden geçirmesini isteyen Macron, sorunların çözümü için en iyi yolun diyalog ve müzakere olduğunu ifade etti.

Barzani ise Macron'a IKBY ile Irak merkezi hükümeti arasında meydana gelen son olaylar hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı'nın iki taraf arasındaki sorunların diyalogla çözümü konusunda çaba sarf etmeyi sürdüreceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: fransa cumhurbaşkanı macron, Erbil
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER