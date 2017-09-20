  • 21 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Macron'dan Arakan'da yaşananlar için 'soykırım' yorumu

Macron'dan Arakan'da yaşananlar için 'soykırım' yorumu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rohingyalara (Arakanlı Müslümanlar) saldırıları, "devam etmekte olan soykırım" olarak tanımladı.

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Macrondan Arakanda yaşananlar için soykırım yorumu

BM Genel Kurulu toplantıları için bulunduğu New York'ta Fransız TMC televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Macron, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara karşı uygulanan etnik temizliğin kınanması ve bu konuda harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

Şiddetin sona erdirilmesi için çağrı yapılması ve bölgeye insani yardımın ulaştırılmasının talep edilmesi gerektiğine dikkati çeken Macron, konunun BM çerçevesinde ele alınmasının önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Macron, "Fransa, BM Güvenlik Konseyi'ndeki ortaklarıyla, BM'nin, devam etmekte olan soykırımı ve etnik temizliği kınaması için inisiyatif alacak." dedi.

Macron, göreve geldiği günden bu yana ilk kez hitap ettiği BM Genel Kurulunda dün Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamları "etnik temizlik" olarak nitelemişti.

Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırılar sonrasında binlerce kişinin öldüğü, 400 binden fazla kişinin komşu ülke Bangladeş'e geçerek yerinden olduğu tahmin ediliyor.

Etiketler: fransa cumhurbaşkanı emmanuel macron, arakanlı müslümanlar, Arakan
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