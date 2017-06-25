  • 25 HAZIRAN 2017, PAZAR

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Buradasınız : » » Macron'a olan memnuniyet arttı

Macron'a olan memnuniyet arttı

Fransa'da yapılan bir ankette, katılımcıların yüzde 64'ü Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan memnun olduğunu belirtti.

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Macrona olan memnuniyet arttı

Fransa'da, araştırma şirketi Ifop'un 18 yaşından büyük bin 883 kişiyle yaptığı ankete göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan memnun olanların sayısı, seçimlerin yapıldığı mayıstan bu yana 2 puan artarak yüzde 64'e yükseldi.

Macron'dan bir şekilde memnun olduğunu belirten kişilerin oranı yüzde 54 olurken, çok memnun olduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 10 olarak belirlendi.

Katılımcıların sadece yüzde 12'si Macron'dan hiç memnun olmadığını bildirdi.

Başbakan Philippe'den memmun olanların oranı yüzde 59

Başbakan Edouard Philippe hakkında yapılan memnuniyet anketinde ise katılımcıların yüzde 59'u oldukça memnun olduklarını ifade ederken, yüzde 5'i ise çok memnun olduğunu belirtti.

Philippe'ten hiç memnun olmayanların oranı ise yüzde 8'de kaldı.

Fransa'da Macron 7 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçilmiş, Macron'un Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi 18 Haziran'da ise milletvekili genel seçiminin ikinci turundan zaferle çıkarak Ulusal Mecliste çoğunluğu yakalamıştı.

Macron, Philippe'i 7 Haziran'dan sonra geçici, 18 Haziran'dan sonra ise hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Etiketler: Macron, fransa, memnuniyet oranı, anket
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