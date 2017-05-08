Macron zafer mitingi yaptı

Sandık çıkış anketlerine göre Fransa cumhurbaşkanlığını kazanan Emmanuel Macron, "Bu gece Fransa kazandı." dedi.

Macron, Louvre'da seçmenleriyle yaptığı mitinge Avrupa Birliği marşı eşliğinde geldi.

Konuşmasına "Herkes bize bunun mümkün olmadığını söylüyordu ama Fransa'yı bilmiyorlardı." diye başlayan Macron, aşırı sağcı Marine Le Pen'e oy verenlere de saygı duyduğunu, önümüzdeki beş yıl boyunca aşırılığa oy vermeye gerek olmadığını onlara göstereceğini kaydetti.

"Bu gece Fransa kazandı." diyen Macron, önümüzdeki dönemin zor olacağını, ancak her zaman halkıyla doğruları paylaşacağını söyledi. Macron, "Sizi her türlü tehlikeden koruyacağım." diye konuştu.

"Çabalarınızı daha ileriye taşıyacağım." diyen Macron, Fransız İhtilali'nden beri Fransa'nın mottosu olan "özgürlük, eşitlik ve kardeşlik" için çalışacağını kaydetti.

Macron konuşmasının ardından eşi Brigitte Macron ve kampanya arkadaşlarıyla seçmenlerini bir kez daha selamladı.

Mitingin sonunda Macron ve seçmenleri Fransa Milli Marşı'nı hep beraber söyledi.

Fransa'da cumhurbaşkanı seçimine ilişkin resmi sonuçların Fransa Anayasa Konseyi tarafından 10 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor.