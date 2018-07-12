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Macron Trump'ın anlaşma iddiasını yalanladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Diğer NATO ülkeleriyle savunma harcamalarını artırma konusunda anlaştık" açıklamasına Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan yalanlama geldi.

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Macron Trumpın anlaşma iddiasını yalanladı

NATO zirvesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan 'NATO ülkeleri ile savunma harcamalarını artırma konusunda anlaştık' açıklamasını yalanlayarak, müttefiklerin gayri safi yurtiçi hasılalarının yüzde 2'sini savunma harcamalarına vermeye kararlı olduğu iddiasını reddetti.

Macron, "Dün yayınlanan bir tebliğ var. Çok detaylı. 2024 yılına kadar yüzde 2 hedefi doğrulandı. Hepsi bu kadar” dedi.

Trump'tan ayrılık tehdidi yok

Trump'ın "anlaşma sağlanamaması durumunda ABD'yi NATO'dan çekme" tehdidinde bulunmadığını söyleyen Macron, görüşmelerin sakin bir ortamda geçtiğini, Trump'ın sadece savunmaya en fazla para harcayan ülke olmalarından şikayetçi olduğunu açıkladı.

Trump'ın "anlaşma sağlandı" açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, "Diğer NATO ülkeleri ile savunma harcamalarını artırma konusunda anlaştık. ABD, NATO’ya olan kararlığında son derece güçlü ama herkes aynı ruhu göstermeli. O ruhu yakalayabilmiş olmak harika. ABD’ye savunma bütçesinde adil davranılmıyordu" demişti.

Kaynak: AP

Etiketler: Trump, savunma, Macron, anlaşma, abd
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