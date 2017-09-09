Macron, Trump ve Abe ile Kuzey Kore'yi görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile telefonda Kuzey Kore ile ilgili gelişmeleri ele aldı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'den yapılan açıklamada, "Üç liderin telefon görüşmesinde Kuzey Kore yönetimine karşı uluslararası toplumun 'birlik içinde ve sert' bir tepki vermesi gerektiğinin" vurgulandığı belirtildi.

Görüşmede, Macron'un, Kuzey Kore'nin tekrarlanan provokasyonlarının barış ve uluslararası güvenliğe tehdit olduğunu ifade ettiği kaydedilen açıklamada, Macron'un ayrıca Fransa'nın Japonya ile dayanışma içinde olduğunu da Abe'ye ilettiği bildirildi.

Son aylarda bölgesinde yaptığı nükleer denemeler ve fırlattığı uzun menzilli füzelerle komşu ülkeler ve ABD'yi tehdit etmeyi sürdüren Kuzey Kore'ye karşı uluslararası toplumun nasıl bir tavır takınacağı henüz netleşmiş değil.

Pyongyang rejiminin, geçen temmuz ayında yaptığı 2 uzun menzilli füze denemesinin ardından, BM Güvenlik Konseyi 5 Ağustos'ta Kuzey Kore'nin en önemli gelir kaynaklarından kömür, demir, kurşun ile deniz ürünleri ihracatına yasak konulması kararı almış ve ülkenin yaklaşık 3 milyar dolar olan toplam ihracat gelirlerinin 3'te bir oranında azaltılmasını hedefleyen yaptırımları onaylamıştı.

Nükleer silah geliştirmeye 1950'lerde başlayan Kuzey Kore'de nükleer ve balistik füze denemeleri Kim Jong-un yönetiminde daha da sıklaştı. Kuzey Kore, 2006'dan bu yana 6 nükleer deneme yaparken çok sayıda da balistik füze fırlattı.

Pyongyang, en son nükleer denemesinin hidrojen bombası olduğunu iddia etti. AA