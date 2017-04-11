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Buradasınız : » » Macron terörle mücadelede sosyal medyayı kullanacak

Macron terörle mücadelede sosyal medyayı kullanacak

Fransa'nın cumhurbaşkanı adaylarından Macron, iktidara gelmesi halinde, terörle mücadelede sosyal medya şirketleri Google, Facebook, Apple ve Twitter'dan destek isteyecek.

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Macron terörle mücadelede sosyal medyayı kullanacak

Fransa'da cumhurbaşkanı adayı "En Marche" (Yürüyüş) Hareketi'nin Lideri Emmanuel Macron, iktidara gelirse terörle mücadelede sosyal medya şirketlerinin kriptolanmış mesajlarını isteyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı seçimi kampanyası çerçevesinde, başkent Paris'teki bir toplantıda konuşan Macron, seçimi kazanması halinde, sosyal medya şirketlerini, terör şüphelilerinin mesajlaşmalarını devlet yetkililerine vermeye zorlayacağını belirtti.

Macron, "Demokratik ülkeler, teröristlerin sosyal medyada ve anında mesajlaşma sitelerinde birbirleriyle kurduğu iletişimin içeriğine erişebilmeli." değerlendirmesini yaptı.

Şirketlerin, "yaptıkları sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerinin bulunduğunu" savunmalarının, "artık kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Macron, bu çerçevede görüşeceği şirketlerin Google, Facebook, Apple ve Twitter olacağını kaydetti.
 

Etiketler: Macron, Terörle Mücadele, sosyal medya
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