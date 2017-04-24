Macron: Sistemi reformdan geçireceğim

Fransa’da En Marche" (Yürüyüş) Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması halinde sorunların çözümü önünde engel olan sistemi reformdan geçirme sözü verdi.

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu önde bitiren Macron, Paris'te seçmenlerine hitap etti.

Macron, "Eğer iki hafta sonra seçimi kazanırsam, 30 yıldır sorunların çözümü önünde engel olan sistemi reformdan geçireceğim." dedi.

"Siyaset yaşamında yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi." diyen Macron, "Yapılması gereken çok iş var, ancak sizin de vereceğiniz destekle ben bu göreve hazırım." ifadesini kullandı.

Fransa'da ilk defa merkez sağ ve merkez sol parti adaylarının ilk tur sonucunda birlikte elendiklerini kaydeden Macron, Fransız seçmenin, bu seçimde büyük bir değişime imza atarak, ülkede artık köklü bir değişiklik istediğini gösterdiğini söyledi.

Macron, "Biz bir yıl içinde Fransız siyaset yaşamının görüntüsünü değiştirdik." diye konuştu.

"Bütün Fransızları birleştirmek benim en büyük ödevim"

Seçilirse bütün Fransızların cumhurbaşkanı olacağını kaydeden Macron, "Bütün Fransızları birleştirmek benim en büyük ödevim olacak." dedi.

Macron, güçlü bir Fransa ile AB'nin yeniden inşasının da önceliği olacağı mesajını verdi.

7 Mayıs'taki ikinci turda Emmanuel Macron ile aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen yarışacak.