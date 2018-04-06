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Buradasınız : » » Macron, Putin'den Suriye'de etkisini kullanmasını istedi

Macron, Putin'den Suriye'de etkisini kullanmasını istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Rusya Devlet Başkanı Putin, telefon görüşmesinde Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.

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Macron, Putinden Suriyede etkisini kullanmasını istedi

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'den yapılan yazılı açıklamada, Macron'un Putin'den Rusya’nın Suriye’deki çatışmayı sona erdirmek ve siyasi bir geçişe yönelik müzakereleri sürdürmek için etkisini kullanmasını istediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Macron, Putin'e "Sivil halkın korunması için DEAŞ'a son verilmesi gerekiyor. Fransa ile Rusya arasındaki düzenli diyalogun, Suriye'de çözüm bulma konusunda daha somut bir ilerlemeyi sağlayacağını umuyorum" dedi. 

Kaynak: Reuters

Etiketler: Putin, Macron, fransa
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